Дан раствор гидроксида кальция(известковая вода)получите карбонат кальция а из него раствор хлорида кальция

Химия
Дан раствор гидроксида кальция(известковая вода)получите карбонат кальция а из него раствор хлорида кальция
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ca(OH)2+CO2=CACO3+H2O CaCO3+2HCL=CaCL2+H2O+CO2 
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