Предметом семейного права какотрасли права являются:А. личные неимущественные и имущественныеотношения между членами семьи;Б. любые личные неимущественныеотношения;В. любые имущественные и личныенеимущественные отношения между ...

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Предметом семейного права какотрасли права являются:А. личные неимущественные и имущественныеотношения между членами семьи;Б. любые личные неимущественныеотношения;В. любые имущественные и личныенеимущественные отношения между членамисемьи;Г. личные неимущественные отношения,связанные с имущественными. Принцип обеспеченияподозреваемому и обвиняемому права назащиту означает:А. каждому гарантируется судебная защита егоправ и свобод;Б. суд, прокурор, следователь и дознавательразъясняют подозреваемому и обвиняемому ихправа и обеспечивают им возможностьзащищаться всеми не запрещенными закономспособами и средствами;В. в случаях, предусмотренных УПК РФ,обязательное участие защитника и (или) законногопредставителя подозреваемого или обвиняемогообеспечивается должностными лицами,осуществляющими производство по уголовномуделу;Г. в случаях, предусмотренных федеральнымизаконами, подозреваемый и обвиняемый могутпользоваться помощью защитника бесплатно. 
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