пожалуйста помогите составить несколько предложений со словами. an old stamp. count stamps. red letterbox. the saecond letter. write an address. an ENGLISH POSTMAN

Английский язык

пожалуйста помогите составить несколько предложений со словами. an old stamp. count stamps. red letterbox. the saecond letter. write an address. an ENGLISH POSTMAN

Автор: Гость