пожалуйста помогите составить несколько предложений со словами. an old stamp. count stamps. red letterbox. the saecond letter. write an address. an ENGLISH POSTMAN
Английский язык
пожалуйста помогите составить несколько предложений со словами. an old stamp. count stamps. red letterbox. the saecond letter. write an address. an ENGLISH POSTMAN
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.I collect an old stamps.2.I often count stamps from your collection.3.I have a red letterbox.4.Every week I write my grandmother a second letter.5.Mom says that each on letter to write an address.6.Every morning brings us the english postman mail
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Периметр прямоугольника 20см,а сумма длин трёх сторон равна 14 см.Чему равна площадь этого прямоугольника?
Французский язык
Предметом семейного права как отрасли права являются: А. личные неимущественные и имущественные отношения между членами семьи; Б. любые личные неим...
Химия
Дан раствор гидроксида кальция(известковая вода)получите карбонат кальция а из него раствор хлорида кальция
Русский язык