какова процентная концентрация раствора сахарозы, если 20г её растворили в 480г воды?
Химия
какова процентная концентрация раствора сахарозы, если 20г её растворили в 480г воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100% * 20/(20+480) = 100*20/500 = 4 %
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