надо придумать предложение по этой схеме:[...сущ.],(чья ...)

Русский язык
надо придумать предложение по этой схеме:[...сущ.],(чья ...)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думал о людях ,чья жизнь была связана с этими берегами.
Гость:
Я вспомнил о знакомом, чья жизнь была окутана тайнами.
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