нужно составить схему след предложений: 1.Если бы Серпилин прямо сказал ему,что можно спать,он не выдержал бы и лёг,но Серпилин ни чего не сказал, и Синцов, борясь со сном, стал мерять шагами взад и вперёд маленькую поляну, на ...
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нужно составить схему след предложений: 1.Если бы Серпилин прямо сказал ему,что можно спать,он не выдержал бы и лёг,но Серпилин ни чего не сказал, и Синцов, борясь со сном, стал мерять шагами взад и вперёд маленькую поляну, на которой под деревом лежали комбриг и комиссар. 2.Сквозь сон ему показалось , что рассвело , но, когда он открыл глаза , в избе было по-прежнему темно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. (Если бы _ = ), (что =), [ _ = и = ], [ но _ = ], [ и _ |_._._._.| =], ( а которой = _ _ ]. 2. [ = ], ( что = ), [ но , ( когда _ = ), = ].
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