нужно составить схему след предложений: 1.Если бы Серпилин прямо сказал ему,что можно спать,он не выдержал бы и лёг,но Серпилин ни чего не сказал, и Синцов, борясь со сном, стал мерять шагами взад и вперёд маленькую поляну, на ...

Русский язык

нужно составить схему след предложений: 1.Если бы Серпилин прямо сказал ему,что можно спать,он не выдержал бы и лёг,но Серпилин ни чего не сказал, и Синцов, борясь со сном, стал мерять шагами взад и вперёд маленькую поляну, на которой под деревом лежали комбриг и комиссар. 2.Сквозь сон ему показалось , что рассвело , но, когда он открыл глаза , в избе было по-прежнему темно

Автор: Гость