SiO2 - больше Si - больше Ca2Si - больше SiH4 - больше SiO2 - больше Si  осуществить цепочку превращений

Химия
SiO2 - больше Si - больше Ca2Si - больше SiH4 - больше SiO2 - больше Si  осуществить цепочку превращений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
SiO2+2C=2CO+Si Si+2Ca=Ca2Si Ca2Si+4HCl=2CaCl2+SiH4  SiH4+2O2=SiO2+2H2O  SiO2+2Mg=2MgO+Si 
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