SiO2 - больше Si - больше Ca2Si - больше SiH4 - больше SiO2 - больше Si осуществить цепочку превращений

Химия

SiO2 - больше Si - больше Ca2Si - больше SiH4 - больше SiO2 - больше Si осуществить цепочку превращений

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