SiO2 - больше Si - больше Ca2Si - больше SiH4 - больше SiO2 - больше Si осуществить цепочку превращений
Химия
SiO2 - больше Si - больше Ca2Si - больше SiH4 - больше SiO2 - больше Si осуществить цепочку превращений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
SiO2+2C=2CO+Si Si+2Ca=Ca2Si Ca2Si+4HCl=2CaCl2+SiH4 SiH4+2O2=SiO2+2H2O SiO2+2Mg=2MgO+Si
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух населенных пунктов,расстояние между которыми 18км.,одновременно навстречу друг другу вышли две группы туристов.Первая из них двигалась со с...
Русский язык
нужно составить схему след предложений: 1.Если бы Серпилин прямо сказал ему,что можно спать,он не выдержал бы и лёг,но Серпилин ни чего не сказал, ...
Физика
Пружину игрушечного пистолета сжали на 5 см.Найти модуль начального ускорения шарика массой 10 г при выстреле в горизонтальном направлении,если жёс...
Физика
как изменится период свободных колебаний, если конденсатор контура заменить другим конденсатором с вдвое меньшей емкостью? Почему?