проверь,что эти примеры круговые: 21+17; 3+20; 40+20;53-50; 23+10; 60-7; 32+8;38-6;33-12.
Математика
проверь,что эти примеры круговые: 21+17; 3+20; 40+20;53-50; 23+10; 60-7; 32+8;38-6;33-12.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если мы решим данные примеры и расстаивм их в правильном порядке, то увидим что они являются "круговыми": 53-50=3 3+20=23 23+10=33 33-12=21 21+17=38 38-6=32 32+8=40 40+20=60 60-7=53 Мы видим, что все примеры являются круговыми, т.е. результат предыдущего является началом последующего
Гость:
21+17=38-неверно 3+20=23-неверно 40+20=60-верно 53-50=3-неверно 23+10=33-неверно 60-7=53-неверно 32+8=40-верно 38-6=32-неверно 33-12=21-неверно получается что:7 неверных и 2 верных
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