проверь,что эти примеры круговые: 21+17; 3+20; 40+20;53-50; 23+10; 60-7; 32+8;38-6;33-12.

Гость: Гость:

Если мы решим данные примеры и расстаивм их в правильном порядке, то увидим что они являются "круговыми": 53-50=3 3+20=23 23+10=33 33-12=21 21+17=38 38-6=32 32+8=40 40+20=60 60-7=53 Мы видим, что все примеры являются круговыми, т.е. результат предыдущего является началом последующего