Рассчитайте химическое количество ионов натрия, которые содержатся в растворе повареной соли массой 200 г с массовой долей хлорида натрия, равной 5,85 %.
Химия
Рассчитайте химическое количество ионов натрия, которые содержатся в растворе повареной соли массой 200 г с массовой долей хлорида натрия, равной 5,85 %.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m(NaCl)=200*0,00585=11.7г NaCl=Na+Cl 11.7*23:58.5=4.6 г-ионов Na
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