Рассчитайте химическое количество ионов натрия, которые содержатся в растворе повареной соли массой 200 г с массовой долей хлорида натрия, равной 5,85 %.

Химия

Рассчитайте химическое количество ионов натрия, которые содержатся в растворе повареной соли массой 200 г с массовой долей хлорида натрия, равной 5,85 %.

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