найти первый член и разность арифметической прогрессии (bn), если b15=41 и b21=65
Алгебра
найти первый член и разность арифметической прогрессии (bn), если b15=41 и b21=65
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запишим значение членов арифметичной прогресии в общем виде: b15=b1+d(n-1); b15=b1+14d; b21=b1+d(n-1); b21=b1+20d; Выразим с первого уравнения b1 b1=b15-14d. b21=b15-14d+20d. 65=41+6d; 6d=24; d=4; b1=41-56=-15; Ответ: Первый член: -15. Разность: 4.
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