Какой объём Н2 выделиться при взаимодействии уксусной кислоты с 6 ?гр натрия?
Химия
Какой объём Н2 выделиться при взаимодействии уксусной кислоты с 6 ?гр натрия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2CH3COOH+2Na=2CH3COONa+H2 n=6:23=0.26 моль Na 2 моль Na- 1 моль(H2) n(H2)=0.26:2=0.13моль V(H2)=22.4* 0.13=2.9л
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