записать в порядке возрастания числа tg32* tg12* tg 65* tg52* tg83*

Геометрия
записать в порядке возрастания числа tg32* tg12* tg 65* tg52* tg83*
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ось так має бути-  tg83*tg 65* tg52*tg32* tg12* 
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