Помогите пожайлуста с решением этой задачи очень срочно! Реостат изготовлен из никелиновой проволки длиной 50м и площадью поперечного сечения 1мм^2 . Напряжение на его зажимах 45 В . Определите силу тока , проходящего через р...
Физика
Помогите пожайлуста с решением этой задачи очень срочно! Реостат изготовлен из никелиновой проволки длиной 50м и площадью поперечного сечения 1мм^2 . Напряжение на его зажимах 45 В . Определите силу тока , проходящего через реостат (Удельное сопротивление никелина 0,40 Ом * мм^2 / м .)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I=U/R R= удельное сопртивление никелина*L /S R=0,4*50/1=20 (Ом) I=45/20=2,25 (А)
Гость:
для начала найдем сопротивление проволоки R = ρ * L / S = 0,40 Ом * мм^2 / м * 50 м / 1мм^2 = 20 Ом сила тока по закону Ома I = U/R = 45 В / 20 ОМ = 2,25 А
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