Помогите пожайлуста с решением этой задачи очень срочно! Реостат изготовлен из никелиновой проволки длиной 50м и площадью поперечного сечения 1мм^2 . Напряжение на его зажимах 45 В . Определите силу тока , проходящего через р...

Физика

Помогите пожайлуста с решением этой задачи очень срочно! Реостат изготовлен из никелиновой проволки длиной 50м и площадью поперечного сечения 1мм^2 . Напряжение на его зажимах 45 В . Определите силу тока , проходящего через реостат (Удельное сопротивление никелина 0,40 Ом * мм^2 / м .)

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