0_______d________1|2____K_____________________ определите координаты точек D и K PS:3клетки между0иD 3 клетки между D и 1/2 и 2 клетки между 1/2 и K так начерчено в учебнике а так как тут клеток нет смотрите в PS!!!!!!!!!!!!!!!...
Математика
0_______d________1|2____K_____________________ определите координаты точек D и K PS:3клетки между0иD 3 клетки между D и 1/2 и 2 клетки между 1/2 и K так начерчено в учебнике а так как тут клеток нет смотрите в PS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 0.417. если я правильно поняла условие задачи так как Д находится посередине между 0..1/2 то расстояние между Д и 1/2 =0.25, а расстояние между 1/2 и К это треть 0..1/2 = 0.16 0.25+0.16=0.417
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