0_______d________1|2____K_____________________ определите координаты точек D и K PS:3клетки между0иD 3 клетки между D и 1/2 и 2 клетки между 1/2 и K так начерчено в учебнике а так как тут клеток нет смотрите в PS!!!!!!!!!!!!!!!...

Математика

0_______d________1|2____K_____________________ определите координаты точек D и K PS:3клетки между0иD 3 клетки между D и 1/2 и 2 клетки между 1/2 и K так начерчено в учебнике а так как тут клеток нет смотрите в PS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость