Скласти задачу, розв язком якої є вираз а-(3*в+6*с)

В магазин привезли а шаров. В первые три дня продали по в шаров, в следующие 6 дней по с шаров. Сколько шаров осталось продать? Решение а-(3*в+6*с)

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В магзин првезли а кг картофеля .В перый день продали 3 мешка по в кг в каждом, во второй день продали 6 мешков по с кг в каждом.Сколько осталось в магазине картофеля ?