в коллекции нумизмата 45 старинных монет.монеты 17ст, становит 2/15количества всех монет и 3/7 количества монет 18 ст.3/5 от количества монет,кот.остались,становлять монеты 19ст.,а остальное-дореволюциооые монеты 20 ст.Какую ча...

Математика

в коллекции нумизмата 45 старинных монет.монеты 17ст, становит 2/15количества всех монет и 3/7 количества монет 18 ст.3/5 от количества монет,кот.остались,становлять монеты 19ст.,а остальное-дореволюциооые монеты 20 ст.Какую часть всех монет становлять монеты 20 ст.

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