в коллекции нумизмата 45 старинных монет.монеты 17ст, становит 2/15количества всех монет и 3/7 количества монет 18 ст.3/5 от количества монет,кот.остались,становлять монеты 19ст.,а остальное-дореволюциооые монеты 20 ст.Какую ча...
Математика
в коллекции нумизмата 45 старинных монет.монеты 17ст, становит 2/15количества всех монет и 3/7 количества монет 18 ст.3/5 от количества монет,кот.остались,становлять монеты 19ст.,а остальное-дореволюциооые монеты 20 ст.Какую часть всех монет становлять монеты 20 ст.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17 ст = 45*2/15 = 6 шт. 18 ст = 6/(3/7) = 14 шт 19 ст = (45-6-14)*3/5= 15шт. 20 ст = 45-6-14-15= 10 шт.
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