Для чего людям нужна книга и что она значит для меня? Книга сопровождает человека в течение всей жизни: первые книги — альбомы сказок, разукрашки, детские стихотворения. Мы полюбили их, а через них нач...

Русский язык

Для чего людям нужна книга и что она значит для меня? Книга сопровождает человека в течение всей жизни: первые книги — альбомы сказок, разукрашки, детские стихотворения. Мы полюбили их, а через них начали обращаться к другим изданиям: словарям и учебникам. Книга — это источник мудрости и совести, истины и мило­сердия, добра и зла. Иногда они открывают нам то, что мы не знаем, о чем даже не подозреваем: тайны океана или космоса, строение растений или мельчайшей клетки. С их помощью мы учимся читать и писать. Все должны читать книги, чтобы больше знать, накапливать опыт, оттачивать мастерство в той или иной профессии. С ними надо обращаться аккуратно: не рвать, не загибать листы, а пользоваться закладкой, не писать на книжных листах ручкой. Пометки надо делать карандашом, а затем стирать их, чтобы они не мешали другим читателям Книга – мой замечательный друг. Она делает меня духовно богаче. ...... какую можно концовку плиз помогите нужно срочно!

Автор: Гость