Допомога Школярів дитячого будинкові

Гость: Гость:

Зовсім не давно всі учні нашої школи вирішили домогти дітям,які проживають в дитячому будинку та дітям - інвалідам.Всі захотіли прийняти в цьому участь і нікого не було байдужого.Діти приносили з дому дитячі речі,іграшки,книжки,олівці,альбоми та різні спортивні приладдя - купи різнокольорових мячів,ракетки для тенісу.Адже всі чудово розуміли наскільки все це поторібно дітям,які не живуть в сімї,не мають батьків, які б змогли попіклуватися про них.Ці діти дуже обмежені в любові,і не мають всього вдосталь того,що маємо ми в повноцінній сімї з люблячими батьками.Наша школа в ті дні стала неначе великий магазин -скільки пакунків діти несли до школи! Від щирого серця кожен зробив свій вклад.Нехай дітлахи радуються,веселяться,читають.Як чудово бачити їхні щасливі очі та радісні усмішки.І самому на душі стає тепліше.Тому ж не забувайте про других,хто потребує в цьому житті більше чим ми,діти сімї.