Рассчитайте объем (н.у) кислорода,который можно получить при разложении 237 г перманганата калия КМnO4
Химия
Рассчитайте объем (н.у) кислорода,который можно получить при разложении 237 г перманганата калия КМnO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2KMnO4=K2MnO4+O2+MnO2 M(KMnO4)=39+55+16*4=158 n=237:158=1.5моль KMnO4 2KMnO4 - 1 O2 n(O2)=1.5:2=0.75 V(O2)=22.4*0.75=16.8л
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