укажите, какое Влияние на природу Антарктиды влияют следующие факторы: 1) Расположение в высоких широтах. 2) удаление от других материков ,3) наличие мощного ледникового покрова Помогите пожалуйста

Гость: Гость:

1) Из-за того, что она находиться в высоких широтах, она находиться в антарктическом климатическом поясе, а значит у неё сухая, холодная погода, низкие температури и малое количество осадков и солнечных излучений, а значит она не пригодня для нормальное жизни 2) небольшое количество растительности и животных, поскольку жывотные не могут туда мигрировать. Ещё из-за этого она мало иследованна, поскольку её подолгу просто не находили, и думала что там только один океан(это впринципе можно ещё написать и в 1, поскольку это тоже из-за расположение в высоких широтах). 3)ледник покрит многочислеными трещинами, некоторые зони подледникового шара находяться ниже уровня моря, земля не пригодня для жизни и обработки, но в ней есть много полезных ископаемых, из-за того ,они отлично сохраняються под слоем льда, образования слабого осадочного чехла впринципе немного, но может чем-то помогла