Как Майе поставить скобки и знаки действий между некоторыми цифрами так, чтобы у неё получились верные равенства? 5 5 5 5 5=105 5 5 5 5 5=500 5 5 5 5 5=10 5 5 5 5 5=220 Заранее спасибо!

Математика

Как Майе поставить скобки и знаки действий между некоторыми цифрами так, чтобы у неё получились верные равенства? 5 5 5 5 5=105 5 5 5 5 5=500 5 5 5 5 5=10 5 5 5 5 5=220 Заранее спасибо!

Автор: Гость