Как Майе поставить скобки и знаки действий между некоторыми цифрами так, чтобы у неё получились верные равенства? 5 5 5 5 5=105 5 5 5 5 5=500 5 5 5 5 5=10 5 5 5 5 5=220 Заранее спасибо!
Математика
Как Майе поставить скобки и знаки действий между некоторыми цифрами так, чтобы у неё получились верные равенства? 5 5 5 5 5=105 5 5 5 5 5=500 5 5 5 5 5=10 5 5 5 5 5=220 Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5*5-5)*5+5 = (105+5)*5-(5+5) = 500/5 + 5*5*5 - 5 = 220
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