Каковы размеры самых маленьких звезд во вселенной? ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!
История
Каковы размеры самых маленьких звезд во вселенной? ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самая маленькая звезда В 1986 году усилиями главным образом американских астрономов из обсерватории КиттПик в нашей Галактике была обнаружена ранее неизвестная звезда, получившая обозначение LHS 2924, масса которой раз в 20 меньше, чем у Солнца, а светимость меньше на шесть порядков. Эта звезда оказалась самой маленькой в нашей Галактике. Светоизлучение у нее возникает в результате проистекающей термоядерной реакции превращения водорода в гелий.
Гость:
самую маленькую звезду открыли Чилийские астрономы, она расположена в созвездии Карина в галактике млечный путь и получила название ogle-tr-122b. во всяком случаи это одна из последних открытых маленьких звезд, а так во вселенной очень много маленьких звезд
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