Каковы размеры самых маленьких звезд во вселенной? ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!

История
Каковы размеры самых маленьких звезд во вселенной? ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самая маленькая звезда В 1986 году усилиями главным образом американских астрономов из обсерватории КиттПик в нашей Галактике была обнаружена ранее неизвестная звезда, получившая обозначение LHS 2924, масса которой раз в 20 меньше, чем у Солнца, а светимость меньше на шесть порядков. Эта звезда оказалась самой маленькой в нашей Галактике. Светоизлучение у нее возникает в результате проистекающей термоядерной реакции превращения водорода в гелий. 
Гость:
самую маленькую звезду открыли Чилийские астрономы, она расположена в созвездии Карина в галактике млечный путь и получила название ogle-tr-122b. во всяком случаи это одна из последних открытых маленьких звезд, а так во вселенной очень много маленьких звезд
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
ИЗ концов дуги AMB окружности радиуса R проведены касательные до пересечения в точке С. Найдите площадь фигуры CAMB ,заключенной между двумя касате...
Ответить
Алгебра
Какое процентное содержание железа в руде, если 300 т железной руды содержит 24 т железа?
Ответить
Геометрия
 треугольник MNK, MN больше NK, NK больше Mk  найти угол M, угол N  угол K,если углы треугольника MNK: 30 градусов, 50 градусов, 100 градусов.
Ответить
Қазақ тiлi
Допомога Школярів дитячого будинкові
Ответить
Химия
Рассчитайте объем (н.у) кислорода,который можно получить при разложении 237 г перманганата калия КМnO4
Ответить