чем опасны аварии на промышленных предприятиях?

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чем опасны аварии на промышленных предприятиях?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
аварии опасны выбросами в атмосферу вредных веществ, которые загрязняют окружающую среду и могут быть опасны для здоровья людей 
Гость:
данный аварии опасны тем, что в атмосферу и в окружающую среду могут попасть вредные вещества, которые производят на данных предприятиях, вр езультате чего может пострадать экосистема и люди. яркий пример данной аварии, авария на чернобыльской АЭС
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