найдите стороны равноббедриного треугольника . если его периметр равен 22 см . а боковая сторона на 2 см больше основная

Гость: Гость:

сначала мы обозначим за Х боковую сторону. их у нас две,так как треугольник равнобедренный,они еще и равные. составим уравнение: 2х+(х-2)=22 ( х-2 это основание, оно ведь меньше боковой на 2 см) 3х=24 х=8 Ответ:боковая сторона = 8 см