построить на координатном луче точки А (1/3) В(5/6)С(3/4)

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дано: А(1/3) B(5/6) C(3/4) приведём к общему знаменателю, общий знаменатель 12 тогда получаем числа A(4/12) B(10/12) C(9/12) следовательно числа на координатном луче будут в таком порядке A(4/12) C(9/12) B(10/12)