купили 16 тетрадей по 95коп и по 45 коп ,заплатив за всю покупку 13р.70коп.Сколько купили тетрадей каждого вида?
Математика
купили 16 тетрадей по 95коп и по 45 коп ,заплатив за всю покупку 13р.70коп.Сколько купили тетрадей каждого вида?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+у=16 95х+45у=1370 х=16-у 95*(16-у)+45у=1370 1520-95у+45у=1370 -50у=-150 у=-150:(-50) у=3тетради-купили по 45копеек. х=16-3=13тетрадей-купили по 95копеек.
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