купили 16 тетрадей по 95коп и по 45 коп ,заплатив за всю покупку 13р.70коп.Сколько купили тетрадей каждого вида?

Математика

купили 16 тетрадей по 95коп и по 45 коп ,заплатив за всю покупку 13р.70коп.Сколько купили тетрадей каждого вида?

Автор: Гость