Три проводника и имеют сопротивление 12 Ом 12 Ом и 6 Ом. Определить силу в 1 проводнике, если части цепи сила тока 0,2А

Физика

Три проводника и имеют сопротивление 12 Ом 12 Ом и 6 Ом. Определить силу в 1 проводнике, если части цепи сила тока 0,2А

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