Три проводника и имеют сопротивление 12 Ом 12 Ом и 6 Ом. Определить силу в 1 проводнике, если части цепи сила тока 0,2А
Физика
Три проводника и имеют сопротивление 12 Ом 12 Ом и 6 Ом. Определить силу в 1 проводнике, если части цепи сила тока 0,2А
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при последовательном соединении проводников I=I1=I2=I3=0,2A
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