Задайте линейную функцию формулой, если ее график параллельный прямой y = 2x +5 и проходит через точку А (1, 5)
Алгебра
Задайте линейную функцию формулой, если ее график параллельный прямой y = 2x +5 и проходит через точку А (1, 5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=kx+b общий вид прямой Если искомая прямая параллельна данной, то у нее к=2 график проходит через точку (1;5), значит 5=2*1+b, b=3 y=2x+3
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