теплохід плив 4,5 год проти течії і 0,8 год за течією рікии.який шлях подолав теплохід,якщо його швидкість проти течії дорівнює 24,6км/год,а швидкість течії 1,8км/год

Гость: Гость:

1)24.6*4.5=110.7км-прошёл против течения. 2)24.6+1.8=26.4км/ч-собственная скорость катера. 3)26.4+1.8=28.2км/ч-скорость по течению. 4)28.2*0.8=22.56км-прошёл по течению. 5)110.7+22.56=133.26км-прошёл всего.