игорь и слава одновременно побежали навстречу друг другу и встретились через 16 с. какое расстояние пробежал каждый мальчик ,если скорость Игоря 5 м в сек ,а Славы - 4 м в сек?
Математика
игорь и слава одновременно побежали навстречу друг другу и встретились через 16 с. какое расстояние пробежал каждый мальчик ,если скорость Игоря 5 м в сек ,а Славы - 4 м в сек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)16х5=80 м- пробежал Игорь 2)16х4=64 м-пробежал Слава
Гость:
1)5*16=80м-пробежал Игорь. 2)4*16=64м-пробежал Слава.
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