игорь и слава одновременно побежали навстречу друг другу и встретились через 16 с. какое расстояние пробежал каждый мальчик ,если скорость Игоря 5 м в сек ,а Славы - 4 м в сек?

Математика

игорь и слава одновременно побежали навстречу друг другу и встретились через 16 с. какое расстояние пробежал каждый мальчик ,если скорость Игоря 5 м в сек ,а Славы - 4 м в сек?

Автор: Гость