впишите недостающие слова в тексты, посвященные табличкам, найденым при раскопках царских дворцов на Крите и в древнейших греческих городах. Древнейшие письмена на глиняных табличках, найденные ...., пока не разгаданы.А надписи...

Обществознание

впишите недостающие слова в тексты, посвященные табличкам, найденым при раскопках царских дворцов на Крите и в древнейших греческих городах. Древнейшие письмена на глиняных табличках, найденные ...., пока не разгаданы.А надписи на глиняных табличках, найденные ... прочитаны. Эти надписи содержат :............

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