впишите недостающие слова в тексты, посвященные табличкам, найденым при раскопках царских дворцов на Крите и в древнейших греческих городах. Древнейшие письмена на глиняных табличках, найденные ...., пока не разгаданы.А надписи...
Обществознание
впишите недостающие слова в тексты, посвященные табличкам, найденым при раскопках царских дворцов на Крите и в древнейших греческих городах. Древнейшие письмена на глиняных табличках, найденные ...., пока не разгаданы.А надписи на глиняных табличках, найденные ... прочитаны. Эти надписи содержат :............
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.на Крите 2.при раскопках царских дворцов 3.записи о списках рабынь,рабов,о кораблях
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