Для учащихся было куплено 70 билетов в театр. В партер был куплено билетов в 1,5 раз больше, чем на балкон и бельэтаж вместе. Число билетов на балкон составило 0,4 от числа билетов на бельэтаж. Сколько билетов каждого вида было...
Математика
Для учащихся было куплено 70 билетов в театр. В партер был куплено билетов в 1,5 раз больше, чем на балкон и бельэтаж вместе. Число билетов на балкон составило 0,4 от числа билетов на бельэтаж. Сколько билетов каждого вида было куплено ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х+0.4х+1.5*(х+0.4х)=70 1.4х+2.1х=70 3.5х=70 х=70:3.5 х=20билетов-на бельэтаж. 2)0.4*20=8билетов-на балкон. 3)(20+8)*1.5=42билета-в партер.
Гость:
0,4х+х+2,1х=70 3,5х=70 х=70:3,5 х=20 билетов-------- куплено в бельэтаж. 0,4х=0,4·20=8 билетов------ куплено на балкон. 2,1х=2,1·20=42 билетов----- куплено в партер.
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