Для учащихся было куплено 70 билетов в театр. В партер был куплено билетов в 1,5 раз больше, чем на балкон и бельэтаж вместе. Число билетов на балкон составило 0,4 от числа билетов на бельэтаж. Сколько билетов каждого вида было...

Математика

Для учащихся было куплено 70 билетов в театр. В партер был куплено билетов в 1,5 раз больше, чем на балкон и бельэтаж вместе. Число билетов на балкон составило 0,4 от числа билетов на бельэтаж. Сколько билетов каждого вида было куплено ?

Автор: Гость