задайте формулой функцию , значение которой на 4 больше значения аргумента
Алгебра
задайте формулой функцию , значение которой на 4 больше значения аргумента
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть значение аргумента - Х значение функции У, тогда по условию значение функции больше аргумента на 4 . формула функции имеет вид У=Х+4
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