Пропозиції щодо поліпшення соціальної сфери в Харкові або в іншому місті!!!

Українська література
Пропозиції щодо поліпшення соціальної сфери в Харкові або в іншому місті!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Насамперед, потрібно згадати, що таке соціальна сфера.  Це сфера до якої різні заклади, як загально-освітні, так і розважальні, тощо.  Звідси можна зробити доволі очевидний висновок:  Щоб поліпшити соціальну сферу будь-якого міста потрібно збільшити кількість закладів які належать до неї(заклади торгівлі, громадського харчування, житлово-комунального господарства, охорони здоров'я, освіти, культури, мистецтва, науки, тощо).  
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