Пропозиції щодо поліпшення соціальної сфери в Харкові або в іншому місті!!!
Українська література
Пропозиції щодо поліпшення соціальної сфери в Харкові або в іншому місті!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Насамперед, потрібно згадати, що таке соціальна сфера. Це сфера до якої різні заклади, як загально-освітні, так і розважальні, тощо. Звідси можна зробити доволі очевидний висновок: Щоб поліпшити соціальну сферу будь-якого міста потрібно збільшити кількість закладів які належать до неї(заклади торгівлі, громадського харчування, житлово-комунального господарства, охорони здоров'я, освіти, культури, мистецтва, науки, тощо).
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