Оля за час раскрашивает 1 кв.метр задника сцены,а Оксана - 2 кв.метра.Сколько кв.метров,работая вместе,они раскрасят за 3 часа?За сколько дней,работая вместе,они раскрасят задник сцены площадью 60 кв.метров,если будут каждый де...
Математика
Оля за час раскрашивает 1 кв.метр задника сцены,а Оксана - 2 кв.метра.Сколько кв.метров,работая вместе,они раскрасят за 3 часа?За сколько дней,работая вместе,они раскрасят задник сцены площадью 60 кв.метров,если будут каждый день работать по 4 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
за 1 час О. и О. раскрашивают 3 кв. м.(1+2=3) за 3 ч они раскрасят 9 кв. м.(3*3=9) если они будут работать по 4 часа, то за 4 часа они раскрасят 12кв. м. (3*4=12). чтобы раскрасить 60 кв.м. им нужно работать 5 дней (60/12=5)
Гость:
1+2=3кв.м-раскрасят вместе за 1 час. 3*3=9кв.м-раскасят вместе за 3 часа. 60:3=за 20 часов -раскрасят вместе 60кв.м. 20:4=за 5 дней-раскрасят работая вместе 60кв.м.
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