Оля за час раскрашивает 1 кв.метр задника сцены,а Оксана - 2 кв.метра.Сколько кв.метров,работая вместе,они раскрасят за 3 часа?За сколько дней,работая вместе,они раскрасят задник сцены площадью 60 кв.метров,если будут каждый де...

Гость: Гость:

за 1 час О. и О. раскрашивают 3 кв. м.(1+2=3) за 3 ч они раскрасят 9 кв. м.(3*3=9) если они будут работать по 4 часа, то за 4 часа они раскрасят 12кв. м. (3*4=12). чтобы раскрасить 60 кв.м. им нужно работать 5 дней (60/12=5)