бассейн может наполниться двумя трубами за 1 чвс 20минут. за сколько часов может наполниться бассейн одной трубой, если первой он наполняется за 1 час 40 минут?
Математика
бассейн может наполниться двумя трубами за 1 чвс 20минут. за сколько часов может наполниться бассейн одной трубой, если первой он наполняется за 1 час 40 минут?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1ч40мин=100мин:2=5о 1ч20мин=80мин 80-50=30мин
Гость:
Пускай х - время, необходимое для наполнения басейна второй трубой, 1 - работа (наполнение басейна), тогда 1/х - производительность второй трубы, 1/100 - производительность первой трубы, 1/80 - их общая производительность, которая равна суме производительностей первой и второй. Имеем уравнение: 1/х + 1/100 = 1/80 1/х = 1/80 - 1/100 1/х = 1/400 х = 400 (минут)= 6часов 40мин - наполнится басейн одной второй трубой
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