бассейн может наполниться двумя трубами за 1 чвс 20минут. за сколько часов может наполниться бассейн одной трубой, если первой он наполняется за 1 час 40 минут?

Гость: Гость:

Пускай х - время, необходимое для наполнения басейна второй трубой, 1 - работа (наполнение басейна), тогда 1/х - производительность второй трубы, 1/100 - производительность первой трубы, 1/80 - их общая производительность, которая равна суме производительностей первой и второй. Имеем уравнение: 1/х + 1/100 = 1/80 1/х = 1/80 - 1/100 1/х = 1/400 х = 400 (минут)= 6часов 40мин - наполнится басейн одной второй трубой