Составьте уравнения химических реакций и укажите их тип реакций: 1)Оксид фосфора(V) + вода = фосфорная кислота. 2)Соляная кислота + алюминий + хлорид алюминия + водород. 3)Нитрат серебра + хлорид железа (l l l) = хлорид серебра...
Химия
Составьте уравнения химических реакций и укажите их тип реакций: 1)Оксид фосфора(V) + вода = фосфорная кислота. 2)Соляная кислота + алюминий + хлорид алюминия + водород. 3)Нитрат серебра + хлорид железа (l l l) = хлорид серебра + нитрат железа (| | |). 4)Гидроксид цинка = оксид цинка + вода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)P2O5+3H2O=2H3PO4 соединение 2)6HCl+2Al=2AlCl3+3H2 замещение 3)3AgNO3+FeCl3=3AgCl+Fe(NO3)3 обмен 4)Zn(OH)2=ZnO+H2O разложение
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