В сосуд с водой опускают гирю так, что она не касается дна, и стенок сосуда и вода из сосуда не выливается. Изменится ли давление воды на дно сосуда? Ответ обоснуйте.

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Обязательно изменится. Давление увеличится. Гиря вытеснила объём воды, равный объёму гири. Так как вода из сосуда не выливалась, значит её уровень увеличился. То есть высота столба жидкости в сосуде стала больше. Давление жидкости на дно сосуда зависит от высоты столба жидкости P=pgh (p - плотность жидкости g - ускорение свободного падения h - высота столба жидкости). Если высота увеличилась, значит и давление увеличилось.