Лодка и катер одновременно отплыли от пристани Через 3 ч лодка была на расстоянии 27 км от пристани На каком расстоянии от прситани оказался катер в это же время если его скорость на 26 км/ч больше чем скорость лодки?
Математика
Лодка и катер одновременно отплыли от пристани Через 3 ч лодка была на расстоянии 27 км от пристани На каком расстоянии от прситани оказался катер в это же время если его скорость на 26 км/ч больше чем скорость лодки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)27:3=9км/ч-скорость лодки. 2)9+26=35км/ч-скорость катера. 3)35*3=105км-на этом расстоянии от пристани оказался катер через 3 часа.
Гость:
1)27:3 = 9 км/ч - скорость лодки 2) 9+ 26 = 35 км/ч -скорость катера 3) 35*3=105 км - расстоянии от пристани оказался катер за это же время
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