Лодка и катер одновременно отплыли от пристани Через 3 ч лодка была на расстоянии 27 км от пристани На каком расстоянии от прситани оказался катер в это же время если его скорость на 26 км/ч больше чем скорость лодки?

Математика

Лодка и катер одновременно отплыли от пристани Через 3 ч лодка была на расстоянии 27 км от пристани На каком расстоянии от прситани оказался катер в это же время если его скорость на 26 км/ч больше чем скорость лодки?

Автор: Гость