Сумма первого и четвертого членов арифметической прогрессии равна 14, а её второй член меньше пятого на 6. Найдите сумму третьего и пятого членов прогрессии СРОЧНо

Алгебра

Сумма первого и четвертого членов арифметической прогрессии равна 14, а её второй член меньше пятого на 6. Найдите сумму третьего и пятого членов прогрессии СРОЧНо

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