Сумма первого и четвертого членов арифметической прогрессии равна 14, а её второй член меньше пятого на 6. Найдите сумму третьего и пятого членов прогрессии СРОЧНо
Алгебра
Сумма первого и четвертого членов арифметической прогрессии равна 14, а её второй член меньше пятого на 6. Найдите сумму третьего и пятого членов прогрессии СРОЧНо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a1+a4=14,a1+a1+3d=14,2a1+3d=14 a5-a2=6,a1+4d-a1-d=6,3d=6,d=2 подставляем в первое уравнение 2a1+6=14,2a1=8, a1=4 a3+a5=a1+2d+a1+4d=2a1+6d=2*4+6*2=20
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