в выборах школьного совета участвовало 900 учащихся.за кандидата А проголосовало 15% девочек и 20% мальчиков.сколько девочек и сколько мальчиков участвовало в выборах совета? решить системой

Алгебра

в выборах школьного совета участвовало 900 учащихся.за кандидата А проголосовало 15% девочек и 20% мальчиков.сколько девочек и сколько мальчиков участвовало в выборах совета? решить системой

Автор: Гость