в выборах школьного совета участвовало 900 учащихся.за кандидата А проголосовало 15% девочек и 20% мальчиков.сколько девочек и сколько мальчиков участвовало в выборах совета? решить системой
Алгебра
в выборах школьного совета участвовало 900 учащихся.за кандидата А проголосовало 15% девочек и 20% мальчиков.сколько девочек и сколько мальчиков участвовало в выборах совета? решить системой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.15х+0.2у159 х+у=900 х=900-у 0.15*(900-у)+0.2*у=159 135+0.05у=159 0.05у=159-135 0.05у=24 у=24:0.05 у=480-мальчиков. х=900-480=420-девочек.
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