производительность трёх снегоуборочных машин одинаковая.Работая вместе, они сделали за 4 часа половину всей работы ,а затем другую половину доделала одна из них. с колькол времени ушло у неё чтобы доделатьэту работу?

Гость: Гость:

если 3 машины убрали половину работы за 4 часа, то для этого потреблвалось 3 машины х 4 часа = 12 маш.час. Следовательно для выполнения такого же объема работы, при той же производительности нужно, так же, 12 маш.час. По условию задания работу доделала одна машина, значит ей потребуется для этого 12 часов (12 маш.час/ 1 машину = 12 час.)