производительность трёх снегоуборочных машин одинаковая.Работая вместе, они сделали за 4 часа половину всей работы ,а затем другую половину доделала одна из них. с колькол времени ушло у неё чтобы доделатьэту работу?
Математика
производительность трёх снегоуборочных машин одинаковая.Работая вместе, они сделали за 4 часа половину всей работы ,а затем другую половину доделала одна из них. с колькол времени ушло у неё чтобы доделатьэту работу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если 3 машины убрали половину работы за 4 часа, то для этого потреблвалось 3 машины х 4 часа = 12 маш.час. Следовательно для выполнения такого же объема работы, при той же производительности нужно, так же, 12 маш.час. По условию задания работу доделала одна машина, значит ей потребуется для этого 12 часов (12 маш.час/ 1 машину = 12 час.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На фабрике было 2826м ткани.4\9 этой ткани израсходовали на пошив женских костюмов. На мужские костюмы израсходовали 1\2 колличества ткани, которая...
Математика
два эксковатора работая вместе, могут вырыть котлован за 6 часов.Один из них работает в 3 раза быстрее, чем другой. За сколько часов каждый экскова...
Алгебра
в выборах школьного совета участвовало 900 учащихся.за кандидата А проголосовало 15% девочек и 20% мальчиков.сколько девочек и сколько мальчиков у...
Математика
Лодка и катер одновременно отплыли от пристани Через 3 ч лодка была на расстоянии 27 км от пристани На каком расстоянии от прситани оказался катер ...