На фабрике было 2826м ткани.4\9 этой ткани израсходовали на пошив женских костюмов. На мужские костюмы израсходовали 1\2 колличества ткани, которая пошла на женские костюмы.Сколько ткани пошло на пошив мужских костюмов?
Математика
На фабрике было 2826м ткани.4\9 этой ткани израсходовали на пошив женских костюмов. На мужские костюмы израсходовали 1\2 колличества ткани, которая пошла на женские костюмы.Сколько ткани пошло на пошив мужских костюмов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2826:9*4=1256м-ушло на женские костюмы. 2)1256:2*1=628м-ушло на мужские костюмы.
Гость:
2826м*4/9=1256 м ткани использовали на шитье женских костюмов. 1256м*1/2=628м ткани потратили на мужские костюмы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
два эксковатора работая вместе, могут вырыть котлован за 6 часов.Один из них работает в 3 раза быстрее, чем другой. За сколько часов каждый экскова...
Алгебра
в выборах школьного совета участвовало 900 учащихся.за кандидата А проголосовало 15% девочек и 20% мальчиков.сколько девочек и сколько мальчиков у...
Математика
Лодка и катер одновременно отплыли от пристани Через 3 ч лодка была на расстоянии 27 км от пристани На каком расстоянии от прситани оказался катер ...
Алгебра
Сумма первого и четвертого членов арифметической прогрессии равна 14, а её второй член меньше пятого на 6. Найдите сумму третьего и пятого членов п...