На фабрике было 2826м ткани.4\9 этой ткани израсходовали на пошив женских костюмов. На мужские костюмы израсходовали 1\2 колличества ткани, которая пошла на женские костюмы.Сколько ткани пошло на пошив мужских костюмов?

Математика

На фабрике было 2826м ткани.4\9 этой ткани израсходовали на пошив женских костюмов. На мужские костюмы израсходовали 1\2 колличества ткани, которая пошла на женские костюмы.Сколько ткани пошло на пошив мужских костюмов?

Автор: Гость