Умоляю помогите решить данное задание пожалуйста!!! ПРОШУ ПОЖАЛУЙСТА И УМОЛЯЮ РЕШИТЕ ЭТО ЗАДАНИЕ ПРАВИЛЬНО!!! БЕЗ ОШИБОК УМОЛЯЮ!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!.Спишите предложения употребляя глаголы в нужной форме. 1.Множество народа посетил....
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Умоляю помогите решить данное задание пожалуйста!!! ПРОШУ ПОЖАЛУЙСТА И УМОЛЯЮ РЕШИТЕ ЭТО ЗАДАНИЕ ПРАВИЛЬНО!!! БЕЗ ОШИБОК УМОЛЯЮ!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!.Спишите предложения употребляя глаголы в нужной форме. 1.Множество народа посетил. выставку.2.Кое-кто с нашим проектом не согласил..3.Двое рабочих солгласил.сь выполнить эту работу.4.На полу на стульях на диване лежал. много газет и журналов.5.В комнату вош.. Саша и другие ребята.6.Меня пришл. встречать мама и два друга.7.Большинство учеников уже справил.сь с заданием.8.Посетителей пришл. только пятеро.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Множество народа посетило выставку.2. Кое-кто с нашим проектом не согласился.3. Двое рабочих согласились выполнить эту работу.4. На полу, на стульях, на диване, лежало много газет и журналов.5. В комнату вошли Саша и другие ребята.6. Меня пришли встречать мама и два друга.7. Большинство учеников уже справились с этим заданием.8. Посетителей пришло только пятеро.
Гость:
1. Множество народа посетило выставку. 2. Кое-кто с нашим проектом не согласился. 3. Двое рабочих согласились выполнить эту работу. 4. На полу, на стульях, на диване лежало много газет и журналов. 5. В комнату вошёл Саша и другие ребята. 6. Меня пришли встречать мама и два друга. 7. Большинство учеников уже справились с заданием. 8. Из ... посетителей пришло только пятеро.
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