Умоляю помогите решить данное задание пожалуйста!!! ПРОШУ ПОЖАЛУЙСТА И УМОЛЯЮ РЕШИТЕ ЭТО ЗАДАНИЕ ПРАВИЛЬНО!!! БЕЗ ОШИБОК УМОЛЯЮ!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!.Спишите предложения употребляя глаголы в нужной форме. 1.Множество народа посетил....

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Умоляю помогите решить данное задание пожалуйста!!! ПРОШУ ПОЖАЛУЙСТА И УМОЛЯЮ РЕШИТЕ ЭТО ЗАДАНИЕ ПРАВИЛЬНО!!! БЕЗ ОШИБОК УМОЛЯЮ!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!.Спишите предложения употребляя глаголы в нужной форме. 1.Множество народа посетил. выставку.2.Кое-кто с нашим проектом не согласил..3.Двое рабочих солгласил.сь выполнить эту работу.4.На полу на стульях на диване лежал. много газет и журналов.5.В комнату вош.. Саша и другие ребята.6.Меня пришл. встречать мама и два друга.7.Большинство учеников уже справил.сь с заданием.8.Посетителей пришл. только пятеро.

Автор: Гость