При каком значении параметра b корень уравнения 3x(b+4)=6b+35 в 2раза больше корня уравнения 2(x+1)=3(x-2)??
Алгебра
При каком значении параметра b корень уравнения 3x(b+4)=6b+35 в 2раза больше корня уравнения 2(x+1)=3(x-2)??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решим второе уравнение: 2(х+1)=3(х-2) х=8 Решим первое уравнение: 3х(b+4)=6b+35 x=6b+35/3b+12 Корень первого ур-ния в два раза больше корня второго ур-ния, т.е.: 6b+35/3b+12=2*8 6b+35=16(3b+12) 6b+35=48b+192 42b=-157 b=-157/42 Ответ: b=-157/42
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