груз массой 30 т предполагалось перевезти машиной за несколько рейсов.Однако для перевозки пришлось использовать машину, грузоподъемность которой на 2 т больше, чем предполагалось.Поэтому было сделано на 4 рейса меньше, чем нам...

Математика
груз массой 30 т предполагалось перевезти машиной за несколько рейсов.Однако для перевозки пришлось использовать машину, грузоподъемность которой на 2 т больше, чем предполагалось.Поэтому было сделано на 4 рейса меньше, чем намечалось.За сколько рейсов был перевезен груз?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-количество тонн,которое перевозила бы машина (х+2)- грузоподъемность новой машины у -количество предполагаемых рейсов (у-4)-количество рейсов за который перевезен груз 30/х=у 30/(х+2)=(у-4) 30/(х+2)=30/х-4 (30х-30(х+2))/(х(х+2)=-4 -(60/(х(х+2))=-4 60/4=х(х+2) х^2+2*х-15=0 х1=3 х2=-5 Берем Х=3,так как значение не может быть отрицательным х+2=3+2=5 грузоподъемность машины 30/5=6 количество рейсов,за который был перевезен груз
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