груз массой 30 т предполагалось перевезти машиной за несколько рейсов.Однако для перевозки пришлось использовать машину, грузоподъемность которой на 2 т больше, чем предполагалось.Поэтому было сделано на 4 рейса меньше, чем нам...

Математика

груз массой 30 т предполагалось перевезти машиной за несколько рейсов.Однако для перевозки пришлось использовать машину, грузоподъемность которой на 2 т больше, чем предполагалось.Поэтому было сделано на 4 рейса меньше, чем намечалось.За сколько рейсов был перевезен груз?

Автор: Гость