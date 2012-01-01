Даны вещества: цинк, раствор серной кислоты, оксид меди (2), вода, гидроксид кальция, оксид углерода (4). Какие из них будут взаимодействовать между собой

Химия

Даны вещества: цинк, раствор серной кислоты, оксид меди (2), вода, гидроксид кальция, оксид углерода (4). Какие из них будут взаимодействовать между собой

Автор: Гость