Даны вещества: цинк, раствор серной кислоты, оксид меди (2), вода, гидроксид кальция, оксид углерода (4). Какие из них будут взаимодействовать между собой
Химия
Даны вещества: цинк, раствор серной кислоты, оксид меди (2), вода, гидроксид кальция, оксид углерода (4). Какие из них будут взаимодействовать между собой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Zn+H2SO4=ZnSO4+H2 2)CuO+H2SO4=CuSO4+H2O 3)Ca(OH)2+H2SO4=CaSO4+2H2O 4)Zn+2H2O=Zn(OH)2+H2 5)CuO+CO2=CuCO3 6)Ca(OH)2+CO2=CaCO3+H2O
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