Заполните логическую цепочку. А. Поражение России в Крымской войне. Б. Технико-экономическая отсталость России. В. Угроза потерять статус великой державы. Г. Крепостное право. Д. Отмена крепостного права

Обществознание
Заполните логическую цепочку. А. Поражение России в Крымской войне. Б. Технико-экономическая отсталость России. В. Угроза потерять статус великой державы. Г. Крепостное право. Д. Отмена крепостного права
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1] Г 2] Б 3] В 4] А 5] Д ///////////
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