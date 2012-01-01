Заполните логическую цепочку. А. Поражение России в Крымской войне. Б. Технико-экономическая отсталость России. В. Угроза потерять статус великой державы. Г. Крепостное право. Д. Отмена крепостного права

Обществознание

Заполните логическую цепочку. А. Поражение России в Крымской войне. Б. Технико-экономическая отсталость России. В. Угроза потерять статус великой державы. Г. Крепостное право. Д. Отмена крепостного права

Автор: Гость