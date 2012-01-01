Площадь малого поршня гидравлической машины S1=5 см², на него действует сила F1=100 Н. Площадь большого поршня S2= 100 см². Каково Давление воды на большой поршень?

Физика

Площадь малого поршня гидравлической машины S1=5 см², на него действует сила F1=100 Н. Площадь большого поршня S2= 100 см². Каково Давление воды на большой поршень?

Автор: Гость