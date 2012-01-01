Площадь малого поршня гидравлической машины S1=5 см², на него действует сила F1=100 Н. Площадь большого поршня S2= 100 см². Каково Давление воды на большой поршень?
Физика
Площадь малого поршня гидравлической машины S1=5 см², на него действует сила F1=100 Н. Площадь большого поршня S2= 100 см². Каково Давление воды на большой поршень?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Площадь1 = 5см2 площадь2 = 100см2 сила1=100ньютон найти: силу2-? Формула: сила2/сила1 = площадь2/площадь1 Решение: Сила2 = 100*100 / 5 = 10000/5= 2000 Ньютон
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