РУДА СОДРЖИТ В СЕБЕ ЧЕТВЁРТУЮ ЧАСТЬ ЖЕЛЕЗА.СКОЛЬКО ЖЕЛЕЗА В КУСКЕ РУДЫ МАССОЙ 500КГ?

Математика

РУДА СОДРЖИТ В СЕБЕ ЧЕТВЁРТУЮ ЧАСТЬ ЖЕЛЕЗА.СКОЛЬКО ЖЕЛЕЗА В КУСКЕ РУДЫ МАССОЙ 500КГ?

Автор: Гость