РУДА СОДРЖИТ В СЕБЕ ЧЕТВЁРТУЮ ЧАСТЬ ЖЕЛЕЗА.СКОЛЬКО ЖЕЛЕЗА В КУСКЕ РУДЫ МАССОЙ 500КГ?
Математика
РУДА СОДРЖИТ В СЕБЕ ЧЕТВЁРТУЮ ЧАСТЬ ЖЕЛЕЗА.СКОЛЬКО ЖЕЛЕЗА В КУСКЕ РУДЫ МАССОЙ 500КГ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)500:4*1=125кг железа содержится в куске руды массой 500кг.
Гость:
1кг.руды-----------1/4кг.железа 500кг.руды---------х кг. железа х=500*1/4 х=152 кг Ответ:125 кг. железа содержится в куске руды массой 500 кг.
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